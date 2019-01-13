منظمة التحرير تُخرج الدورة الأولى من برنامج تدريب القيادات الشابة



ورحبت رئيسة الدائرة عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي، بداية الحفل الذي أقيم في مقر المنظمة برام الله، بفريق المتدربين والضيوف، وأكدت على أهمية دور وتأثير الشباب في المجتمع الفلسطيني وضرورة ادماجهم في العمل السياسي والاجتماعي لبناء مؤسسات الدولة وصولاً إلى التحرر والاستقلال.





وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو برنامج معرفي يقوم على الحوار وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم الفلسطينيين، على أساس توظيف المعرفة من أجل خدمة مصالح الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية.



وقالت "يأتي تنفيذ هذا المشروع انطلاقاً من أهداف برنامج الوعي والإبداع، ضمن الخطة الإستراتيجية للدائرة، والذي ينص على "تعريف الشباب بدورهم الريادي بالتغيير"، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة على التأثير والتغيير في تفكير الشباب بشكل إيجابي، وبالتالي فان الدائرة ستواصل العمل مع طلاب وطالبات المرحلة الجامعية ليكونوا نواة قيادات في قطاعات العمل الفلسطيني المختلفة".



من جانبه، ثمنّ السيد عبد الله حمارشة، مدير مؤسسة زمام الشبابية التعاون مع دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في هذا المجال، على أمل أن يساهم هذا البرنامج في تطوير قدرات الشباب بما يخدم تطويرها وتجديدها، وخلق حالة من الإبداع.





وأضاف أن البرنامج أنجز عدة لقاءات تدريبية في رام الله، مع مدربين متخصصين في المجالات المطلوبة وأيضاً نشاطات تطوعية، خلال السنة التدريبية، إضافة إلى لقاءات مع قيادات فلسطينية ووفود دوليين، وعمل على بناء قاعدة متينة في المجتمع على أساس العلم والاطلاع والتفكير.



واختتمت عشراوي الحفل بالإشادة بجهود القائمين على تنسيق وتنفيذ هذا العمل وبالأخص السيد رائد حنانيا، مسؤول دائرة الوفود الدولية والبرامج الشبابية في دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وشكرت مؤسسة زمام، وأيضاً تعاون قسم العمل التطوعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

رام الله - دنيا الوطنأقامت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير، وبالتنسيق مع مؤسسة زمام الشبابية حفل تخريج الدورة الأولى من برنامج تدريب القيادات الشابة وذلك لـ 35 متدرباً/ ة من الشباب والشابات الفلسطينيين من مختلف محافظات الوطن، والهادف إلى تعريف الشباب بدورهم الريادي.