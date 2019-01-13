السودان يُعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر رسمية سودانية، أعداد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا، ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف.بدوره، قال رئيس النيابة العامة، رئيس لجنة التحقيقات، بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم: إن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت 24.وأوضح، أن الوفيات بينها 9 حالات بالقضارف، و6 في نهر النيل، و3 في الشمالية، ومثلها في الخرطوم.