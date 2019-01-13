الاحتلال يمنع 9 مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم السبت بحجة المنع الأمني.وأشارت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الأحد إلى تنقل 4027 مسافرًا، في الاتجاهين من المعبر، أمس.وبيّنت أن عدد المغادرين بلغ 2395 مسافرًا، والقادمين 1632 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 9 مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.