معتقلون منذ 2004.. أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى) أن أربعة أسرى من الضفة وقطاع غزة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:الأسير سامر عاهد عبد الله أبو دياك (37 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى في السجون 14 عامًا.ومن مدينة طولكرم كل من الأسير أحمد ساري محمد حسين (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.والأسير غانم صالح أحمد غانم (47 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا.والأسير حازم طالب محمد أبو دياب (41 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا.وجميعهم معتقلون منذ عام 2004 وأمضوا في سجون الاحتلال 15 عامًا.