حمد بن جاسم: أصبحنا نَسمع لُغة مُنحطّة في الخليج العربي

رام الله - دنيا الوطنقال حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، ووزير خارجيتها السابق إنه أصبح يسمع "لغة مُنحطة في الخليج".وأضاف حمد بن جاسم في مقابلة مع قناة (آر تي): "بدأنا نسمع فى الخليج لغة بين مستخدمي الميديا.. لغة منحطة، تطال كل أحد، الرموز والمحرمات والحي والميت والرجال والنساء".وتابع: هذه اللغة "فرقت العائلات، وهذه الظاهرة خطيرة جداً، وما يحدث في دول الخليج لن ينتهي بانتهاء الأزمة، جرحها لن ينتهي".وذكر رئيس وزراء قطر الأسبق، أن "الانتماء كان خليجياً، وكانت الناس تنتظر زواج مسؤول خليجي واحد".وأضاف حمد بن جاسم، أن العلاقات التي كانت تجمع بين دول التعاون الخليجي لم تكن "صلات القرابة فقط".