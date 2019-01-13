مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية اليمني بهجوم حوثي

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول يمني، وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، محمد صالح طماح، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في هجوم شنه الحوثيون على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الخميس الماضي.وشن الحوثيون الهجوم بطائرة مسيرة خلال عرض عسكري للجيش اليمني، ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 4 من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، وفق (العربية نت).وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أعرب عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، ودعا إلى ضبط النفس والحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات ستوكهولم واستئناف عملية السلام.ويُعد طماح أحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"الحراك الجنوبي" الذي قاده عسكريون جنوبيون منذ عام 2007، متهمين نظام الرئيس السابق علي صالح بممارسة الإقصاء والتهميش ضد منتسبي الجيش والأمن المحسوبين على دولة الجنوب التي توحدت في العام 1990 مع الشمال لتشكلا (الجمهورية اليمنية).ومنذ العام 2015 بدأ اللواء طماح بالعمل مع الرئيس هادي، وشارك في الحرب ضد الحوثيين، كقائد لقاعدة العند قبل سقوطها في أيدي الحوثيين أواخر آذار/ مارس 2015، واستأنف القتال في مناطق أخرى في عدن ولحج، حتى تحررت بعد أشهر.