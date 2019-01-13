بومبيو: القضاء على تنظيم الدولة سيظل على سلم أولوياتنا





وأضاف في مقابلة مع قناة (العربية)، أن إعلان واشنطن عن سحب قواتها من سوريا، لا يتناقض مع الاستراتيجية الأمريكية حيال إيران أو التراجع عن مكافحة الإرهاب.





وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه يتعين على الشعب الإيراني، أن يعلم أن تدخل نظام طهران في شؤون الدول الأخرى غير مقبول.



ويقوم بومبيو حالياً بجولة شرق أوسطية، بدأها في مصر، يوم الثامن من الشهر الجاري، وتشمل الإمارات والسعودية، ودولاً أخرى.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لن تترك المنطقة، والقضاء على تنظيم الدولة، سيظل على سلم أولوياتها.