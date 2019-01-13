الاحتلال يهدم بركساً ومنشآت زراعية في بيت إكسا شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بركساً ومنشآت زراعية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.وأفاد عضو المجلس القروي بلال المشني، بأن قوات الاحتلال هدمت بركساً وعدة منشآت زراعية، تعود للشقيقين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب.وبين المشني، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة، التي يجري فيها الهدم حالياً، وفرضت طوقاً أمنياً حولها.