مقتل شاب في مدينة أم الفحم بعد تعرّضه لإطلاق نار



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي: "تلقى مركز الشرطة 100 بلاغاً حول إطلاق النار في مدينة أم الفحم، مما أدى إلى إصابة أحد سكان المدينة البالغ من العمر (19 عاماً)، أثناء ركوبة على دراجة نارية بالقرب من منزله".



وأضاف البيان: "المصاب نقل إلى مستشفى (هعيمك) في العفولة وهو بحالة حرجة وفق مصادر طبية، وبعد محاولات إنعاش، أعلن الطاقم الطبي عن وفاته".





وتشهد حوادثُ القتل في المدن العربية بأراضي عام 48، ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ عدد القتلى العام الماضي ما لا يقل عن 75 قتيلاً.

رام الله - دنيا الوطنقُتل شاب الليلة الماضية في مدينة أم الفحم، بأراضي عام 48، بعد تعرّضه لإطلاق نار، وهو يركب دراجته النارية قرب منزله.وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن الشاب يُدعى ساهر محاميد ويبلغ من العمر (19 عاماً)، حيث باءت جميع المحاولات لإنقاذ حياته بالفشل، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة.