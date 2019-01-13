الشيوخي يدعو الحكومة لإلقاء القبض على تجار عرب يعملون مع محلات المستوطنين

دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، أمس السبت، حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في إلقاء القبض على التجار العرب الذين يتعاملون مع محلات المستوطن رامي ليفي، وتقديمهم للمحاكمة.





وأوضح الشيوخي، أن قانون مكافحة وحظر بضائع وخدمات المستوطنات، يجرم كل من يتعاون أو يتعامل مع المستوطنات في البيع أو الشراء أو التخزين أو التصنيع أو استكمال التصنيع.





وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المقتضى القانوني، بحق كل فلسطيني يثبت عليه تجاوز قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات من التجار، سواء بالشراكة أو بالتعاون أو بالعمل أو بالمتاجرة والتبادل التجاري والصناعي مع شبكة محلات المستوطن المجرم، رامي ليفي.





وأكد الشيوخي، أن التعامل الجاري مع المستوطنات ومع شبكة محلات المستوطن المجرم رامي ليفي، شكل من أشكال التطبيع الذي يرقى للخيانة العظمى، مطالباً جميع وسائل الإعلام الفلسطينية بإعطاء مساحات واسعة من برامجها لتوضيح مخاطر شبكة محلات المستوطنين، ومخاطر ترويج بضائع المستوطنات من أجل رفع منسوب الوعي الشعبي والجماهيري في إنجاح برامج مقاطعة البضائع الإسرائيلية وسلع وخدمات المستوطنات، وضرورة اعتماد المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة الشعبية لمحاصرة المستوطنات، وعزل إسرائيل بالتكامل مع حركة المقاطعة العالمية.

رام الله - دنيا الوطن