مصرع 21 شخصاً من عمّال المناجم في الصين

رام الله - دنيا الوطنلقي 21 من عمال المناجم حتفهم يوم السبت، إثر انهيار سقف منجم فحم في إقليم شنشي بشمال غرب الصين.وهذا أدمى حادث يقع حتى الآن هذا العام في صناعة الفحم الصينية المعروفة بسجلها السيئ في مجال السلامة، وفق ما وصفت وكالة (رويترز) الحادث.وقالت صحيفة الشعب الصينية الرسمية: ن الحادث وقع في منجم تابع لشركة (بيجي) للتعدين في مدينة شينمو في نحو الساعة 4.30 مساء (0830 بتوقيت جرينتش) يوم السبت عندما كان 87 عاملاً موجودون تحت الأرض.وقالت: إنه تم إنقاذ 66 عاملاً ولكن 21 حوصروا تحت الأرض، حيث تأكد في البداية وفاة 19 عاملاً في حين استمر البحث عن عاملين مفقودين، ولكن عُثر عليهما فيما بعد وقد فارقا الحياة، وفق ما نقلت (رويترز).