تيريزا ماي: عدم التصويت على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كارثة لبريطانيا

رام الله - دنيا الوطنوصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عدم تصويت أعضاء البرلمان على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بأنه سيكون كارثة لبريطانيا.ويجرى التصويت الذي من المتوقع، أن تخسره ماي، وفق مراقبين، يوم الثلاثاء المقبل.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تخلّت عن خطط لإجراء تصويت في كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن اتضح عدم وجود عدد كافٍ من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى، لدعم الاتفاق الذي توصّلت إليه مع بروكسل.وقالت وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا، ولذلك فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة، وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات، وفعل ما هو صواب لبلدنا".وكان وزير الخارجية جيريمي هانت، قال يوم الجمعة: إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قد لا يحدث على الإطلاق إذا تم رفض اتفاق ماي.ومن المقرر، أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس.