شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف نفق جديد على الحدود مع لبنان

ادّعى الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اكتشف نفقاً لـ (حزب الله) اللبناني، اجتاز مناطق في إسرائيل، وانطلاقا من قرية (رامية) جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر (تويتر): إنه سيتم تدمير وإحباط مسار النفق في الأيام المقبلة.





وكان الجيش الإسرائيلي، ادعى خلال الأسابيع الماضية، اكتشاف عدد من الأنفاق الهجومية، قام بحفرها (حزب الله) على الحدود بين لبنان وإسرائيل.





وبدأ الجيش في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عملية أطلق عليها (الدرع الشمالي)، بهدف كشف أنفاق (حزب الله).



















رام الله - دنيا الوطن