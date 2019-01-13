حماس تعلّق على القصف وقتل المتظاهرين بدم بارد في غزة





وأكد أنه من "خلال فهم المقاومة الباسلة لطبيعة وسياسة هذا العدو المجرم، وضرورة كسر معادلاته وحماية شعبنا، فإن من واجبها الوطني والأخلاقي، إعادة رسم معالم المرحلة مجدداً، وإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسجمة تماماً مع إرادة ومصالح شعبنا، ومتطلبات المرحلة".



وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بزعم إطلاق صاروخ تجاه غلاف غزة.





كما استشهدت سيدة الجمعة الماضي، أثناء مشاركتها في مسيرة العودة، إثر قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرة.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تغريدة عبر (تويتر): أن هذا الأمر لن يجلب له ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان، ويتحمل تبعاته ونتائجه بالكامل".