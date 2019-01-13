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شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
الطقس - برودة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائم وشديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار، خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائج.

الاثنين 14-1-2019: يكون الجو غائمأ جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار، خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائج.

الثلاثاء 15-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل المتأخر لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد 
أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

الأربعاء 16-1-2019: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، واعتباراً من ساعات المساء، يحتمل سقوط زخات من الثلج فوق بعض المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ ساعة والبحر مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-6 10-5 11-5 بيت لحم 11-6 10-5 11-5
رام الله والبيرة 10-5 9-4 10-4 طولكرم 15-9 13-9 15-9
نابلس 13-7 12-6 13-6 قلقيلية 15-9 13-9 15-9
جنين 16-8 14-8 16-8 سلفيت 11-6 10-5 11-5
طوباس 16-8 14-8 16-8 روابي 13-7 12-6 13-6
الخليل 10-5 9-4 10-4 غزه 17-10 15-10 17-10
أريحا 21-10 20-10 21-10 خانيونس 17-10 15-10 17-10
الأغوار الشمالية 19-8 18-8 19-8 رفح 15-9 13-9 15-9

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