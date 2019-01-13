الحلو: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستجتمع مع الجهات التي قدمت الاعتراضات

رام الله - دنيا الوطنأعلن ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن المؤسسة ستعقد اجتماعا موسعا مع اللجنة الوزارية والمشاركين في الحوارات السابقة وممثلي كافة الجهات ذات العلاقة والتي قدمت اعتراضات على بعض بنود القانون وذلك بعد صياغتها من اللجان الفنية لمناقشتها ولاقرارها بصورتها النهائية.وأشار الحلو في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن الحوار جار حول بعض بنود القانون مع الأطراف التي قدمتها للتعديل وبعد الاتفاق يصار الى رفعها لمجلس الوزراء ومصادقة السيد الرئيس عليها.