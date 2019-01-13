المحمود: حملات التحريض ضد الرئيس لن تنطلي على ابناء شعبنا

قال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود: "ان كل حملات التحريض ضد القيادة والرئيس محمود عباس والتي تنتهجها اسرائيل او من يتساوق معها محليا او اقليميا لن تنطلي على ابناء شعبنا".





واضاف المحمود في تصريحات لاذعة صوت فلسطين ان هذه الحملات ليست بالجديدة وهي معروفة في المشهد الاعلامي لكن الاحتلال الاسرايلي يتبع اساليب عدة في كل مرة للتحريض على السيد الرئيس محمود عباس والقيادة التي وقفت في وجه كل

محاولات التصفية ضد القضية الفلسطينية.





ودعا المحمود وسائل الاعلام الى توخي الحذر فيما يتم نقله من الاعلام الاسرائيلي مضيفا أنه عار وطني بان يروج الاعلام الفلسطيني لحملات التحريض الاسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطن