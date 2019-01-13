الرفاعي: استكمال العمل في إزالة الركام بمخيم اليرموك خلال الفترة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي عن وجود وعود باستكمال العمل في إزالة الركام من مخيم اليرموك خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن توقفت هذه العملية منذ شهر ونصف تقريبا بانتظار موافقة السلطات المختصة بسوريا لأجل ذلك.وأوضح الرفاعي لاذاعة صوت فلسطين أن ما تم انجازه يعادل من 70-80 % من شوارع مخيم اليرموك مشيرا إلى وجود بعض المتغيرات على المستوى الإداري في دمشق وبعض المؤسسات المختصة في القضايا المدنية ومخيم اليرموك جزء منها، مبينا أن عددا من اللجان شكلت من قبل المهندسيين السوريين لبحث الموضوع برمته.وأضاف أن لجنة الإشراف بالانتظار لمتابعة ما تم البدء به من إزالة الركام وترميم مقبرة الشهداء ومن ثم بعد الانتهاء من ذلك يتم بحث إعادة الإعمار للمخيم مشيرا إلى أن هناك 20% بحاجة لإزالة وإعادة بناء و40 % تحتاج لإصلاحات فيما يوجد 40 % من مساحة المخيم صالحة للسكن .وأشار عضو مركزية حركة فتح إلى أن الوفد الفلسطيني إلى سوريا برئاسة عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد و واصل أبو يوسف سيلتقي غدا بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعلى رأس جدول أعمال اللقاء إعادة إعمار مخيم اليرموك .