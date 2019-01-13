الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار قبل ثلاثة أسابيع بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة أمس السبت، على شخص دهس طفلة واصابها بجروح خطيره ولاذ بالفرار قبل ثلاثة اسابيع في محافظة طولكرم.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطن من قرية باقه الشرقيه مفادها قيام مجهول يستقل مركبة مجهوله بدهس ابنته التي تبلغ من العمر٥ سنوات ومن ثم لاذ بالفرار من المكان وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من قبل شرطة المباحث العامة لكشف ملابسات الحادث.وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بمركبه وتم ضبطها واحضار صاحبها وبعد تدوين أقواله تم احالته الى قسم الحوادث لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.