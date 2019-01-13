شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار قبل ثلاثة أسابيع بطولكرم

الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار قبل ثلاثة أسابيع بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة أمس السبت، على شخص دهس طفلة واصابها بجروح خطيره ولاذ بالفرار قبل ثلاثة اسابيع في محافظة طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطن من قرية باقه الشرقيه مفادها قيام مجهول يستقل مركبة مجهوله بدهس ابنته التي تبلغ من العمر٥ سنوات  ومن ثم لاذ بالفرار من المكان وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من قبل شرطة المباحث العامة لكشف ملابسات الحادث.

وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بمركبه وتم ضبطها واحضار صاحبها وبعد تدوين أقواله تم احالته الى قسم الحوادث لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.

أخبار ذات صلة

الحلو: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستجتمع مع الجهات التي قدمت الاعتراضات

الحلو: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستجتمع مع الجهات التي قدمت الاعتراضات

المحمود: حملات التحريض ضد الرئيس لن تنطلي على ابناء شعبنا

المحمود: حملات التحريض ضد الرئيس لن تنطلي على ابناء شعبنا

الرفاعي: استكمال العمل في إزالة الركام بمخيم اليرموك خلال الفترة المقبلة

الرفاعي: استكمال العمل في إزالة الركام بمخيم اليرموك خلال الفترة المقبلة

وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد

وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

أبو ليلى: معيار الجدية بالحديث عن الانتخابات هو بالسعي لتوافق وطني حول شروطها

أبو ليلى: معيار الجدية بالحديث عن الانتخابات هو بالسعي لتوافق وطني حول شروطها

الاحتلال ينفذ هجوماً جوياً وبرياً على أهداف للمقاومة بقطاع غزة

الاحتلال ينفذ هجوماً جوياً وبرياً على أهداف للمقاومة بقطاع غزة

راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد وزخات من الامطار يوم الاثنين

راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد وزخات من الامطار يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

الحلو: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستجتمع مع الجهات التي قدمت الاعتراضات

الحلو: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستجتمع مع الجهات التي قدمت الاعتراضات

المحمود: حملات التحريض ضد الرئيس لن تنطلي على ابناء شعبنا

المحمود: حملات التحريض ضد الرئيس لن تنطلي على ابناء شعبنا

الرفاعي: استكمال العمل في إزالة الركام بمخيم اليرموك خلال الفترة المقبلة

الرفاعي: استكمال العمل في إزالة الركام بمخيم اليرموك خلال الفترة المقبلة

الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار قبل ثلاثة أسابيع بطولكرم

الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار قبل ثلاثة أسابيع بطولكرم

وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد

وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

أبو ليلى: معيار الجدية بالحديث عن الانتخابات هو بالسعي لتوافق وطني حول شروطها

أبو ليلى: معيار الجدية بالحديث عن الانتخابات هو بالسعي لتوافق وطني حول شروطها

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل &#34;بيت لحم&#34; عن الضفة الغربية

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل "بيت لحم" عن الضفة الغربية

منوعات

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: &#34;هذا الممثل تحرش بي&#34;

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: "هذا الممثل تحرش بي"

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

عربي

تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق

تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا