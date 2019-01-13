شؤون فلسطينية

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في المسيرة التي نظمها التجمع الديموقراطي في رام الله وغزة أن الشعب الفلسطيني لم يعد يطيق حالة الانقسام و لن يتعايش معه، وما نقوم به هو خلق حالة ضغط شعبي لانهاء الانقسام و توحيد الصف الوطني، و بدون ذلك لن نستطيع اسقاط صفقة القرن وافشال التطبيع وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

وأكد البرغوثي ان المشاركة الشعبية في مسيرتي رام الله و غزة تؤكد التأييد الشعبي العارم لانهاء الانقسام الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان نشاطات التجمع ستتواصل و تتسع في كافة محافظات الوطن انطلاقا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني.

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