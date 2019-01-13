البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في المسيرة التي نظمها التجمع الديموقراطي في رام الله وغزة أن الشعب الفلسطيني لم يعد يطيق حالة الانقسام و لن يتعايش معه، وما نقوم به هو خلق حالة ضغط شعبي لانهاء الانقسام و توحيد الصف الوطني، و بدون ذلك لن نستطيع اسقاط صفقة القرن وافشال التطبيع وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.وأكد البرغوثي ان المشاركة الشعبية في مسيرتي رام الله و غزة تؤكد التأييد الشعبي العارم لانهاء الانقسام الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني.وأشار الى ان نشاطات التجمع ستتواصل و تتسع في كافة محافظات الوطن انطلاقا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني.