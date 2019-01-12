شؤون فلسطينية

قصف إسرائيلي لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

قصف إسرائيلي لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم السبت، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في محافظات قطاع غزة.

في التفاصيل، فقد استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الاقل، موقع اليرموك التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب ما أعلنت وكالة (الرأي)، فإن مدفعية الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية على شارع جكر شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قبل قليل.

إلى ذلك، استهدفت الطائرات الاسرائيلية منطقة جبل الريس شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك بثلاثة صواريخ.

في غضون، قصفت طائرات الاحتلال هدفاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرقي المقبرة الشرقية شمال قطاع غزة.

وأفادت القناة 14 الاسرائيلية، ان طائرات الجيش، قصفت هدفين شرق غزة، وهدف ثالث في شمال القطاع.

بدوره، قال موقع (0404) الإسرائيلي: "الهجوم في قطاع غزة أوسع قليلاً من المعتاد، الجيش يستعد لإمكانية إطلاق صواريخ إضافية على المستوطنات".

من جانبه، أكد موقع (بمرزاح هتيخون) الإسرائيلي، أن سكان غلاف غزة سينامون هذه الليلة في الملاجئ، نتيجة التصعيد في قطاع غزة.

وكان الاعلام الاسرائيلي قد زعم أن صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في المجلس الاقليمي (شعر هنيغيف) في غلاق غزة.

يتبع.. 

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