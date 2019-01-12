راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد وزخات من الامطار يوم الاثنين





وأشار العلامي إلى أنه من المقرر أن تسقط زخات من الامطار يوم الاثنين، علىة محافظات شمال ووسط فلسطين، لافتا إلى أن الفرصة ضعيفة لبقية المناطق، وتبقى الاجواء باردة بوجه عام.

رام الله - دنيا الوطنأعلن ليث العلامي الراصد الجوي، أن درجات الحرارة تنخفض غدا الأحد، فيما تنشط سرعة الرياح مثيرة التراب خاصة في الاجزاء الجنوبية لفلسطين.