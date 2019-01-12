شؤون فلسطينية

أيزنكوت: الجيش مستعد لعملية برية بغزة.. ومسؤول اسرائيلي: المواجهة مع حماس ليست بعيدة

أيزنكوت: الجيش مستعد لعملية برية بغزة.. ومسؤول اسرائيلي: المواجهة مع حماس ليست بعيدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد غادي ايزنكوت رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الجيش مستعد لعملية برية في قطاع غزة، لكنه لم يفكر بعملية موسعة.

وقال ايزنكوت لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "الجيش الاسرائيلي جاهز للحرب، أكثر من أي مرة في العشرين سنة الماضية"، مضيفا: "قدمت توصياتي لتنفيذ نمط معين من العمل".

وحول عملية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، زعم رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، أنها كانت عملية مبررة.

وفيما يتعلق بالمسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، العودة إلى اطلاق البالونات الحارقة، أشار ايزنكوت إلى ان الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لم تضر بالأمن الاسرائيلي.

في السياق ذاته، نقل موقع (0404)، عن مسؤول اسرائيلي، قوله: "إطلاق الصواريخ والتظاهرات عند السياج، ستعجل المواجهة مع حماس".

واضاف: "اعتقد أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، وجولة أخرى من القتال مسألة وقت وليست بعيدة".

أخبار ذات صلة

قصف إسرائيلي لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

قصف إسرائيلي لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد وزخات من الامطار يوم الاثنين

راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد وزخات من الامطار يوم الاثنين

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل &#34;بيت لحم&#34; عن الضفة الغربية

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل "بيت لحم" عن الضفة الغربية

غدا الاثنين.. فتح معبر رفح البري للعالقين فقط وللبضائع

غدا الاثنين.. فتح معبر رفح البري للعالقين فقط وللبضائع

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في مدينة رام الله

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ من القطاع في مستوطنات غلاف غزة

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ من القطاع في مستوطنات غلاف غزة

إسرائيل لن تحول المنحة القطرية إلى غزة هذا الأسبوع

إسرائيل لن تحول المنحة القطرية إلى غزة هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل &#34;بيت لحم&#34; عن الضفة الغربية

بريجية: الاحتلال يخطط لعزل "بيت لحم" عن الضفة الغربية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع

عريقات والصفدي: يجب إيجاد أفق لحل الصراع على أساس حل الدولتين

عريقات والصفدي: يجب إيجاد أفق لحل الصراع على أساس حل الدولتين

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

الجيش الإسرائيلي يُفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يُفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوماً للمستوطنين

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوماً للمستوطنين

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة

منوعات

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: &#34;هذا الممثل تحرش بي&#34;

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: "هذا الممثل تحرش بي"

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

عربي

تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق

تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا