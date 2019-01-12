أيزنكوت: الجيش مستعد لعملية برية بغزة.. ومسؤول اسرائيلي: المواجهة مع حماس ليست بعيدة

أكد غادي ايزنكوت رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الجيش مستعد لعملية برية في قطاع غزة، لكنه لم يفكر بعملية موسعة.





وقال ايزنكوت لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "الجيش الاسرائيلي جاهز للحرب، أكثر من أي مرة في العشرين سنة الماضية"، مضيفا: "قدمت توصياتي لتنفيذ نمط معين من العمل".





وحول عملية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، زعم رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، أنها كانت عملية مبررة.





وفيما يتعلق بالمسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، العودة إلى اطلاق البالونات الحارقة، أشار ايزنكوت إلى ان الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لم تضر بالأمن الاسرائيلي.





في السياق ذاته، نقل موقع (0404)، عن مسؤول اسرائيلي، قوله: "إطلاق الصواريخ والتظاهرات عند السياج، ستعجل المواجهة مع حماس".





واضاف: "اعتقد أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، وجولة أخرى من القتال مسألة وقت وليست بعيدة".

رام الله - دنيا الوطن