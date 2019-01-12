بريجية: الاحتلال يخطط لعزل "بيت لحم" عن الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ببيت لحم، حسن بريجية: "إن المخطط الاستيطاني لبناء 2500 وحدة الذي يعتزم الاحتلال بناءه بجنوب بيت لحم يهدف إلى عزل بيت لحم المدينة عن ريفها الجنوبي وعن جنوب الضفة الغربية وفقا للمشروع السياسي الإسرائيلي (E2)".وأضاف بريجية، أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت عدة خطوات في هذه المنطقة، إذ أعلنتها في 2004 كـ أراضي دولة وثبتت هذا القرار في 2012، مشيرا إلى أن الاحتلال منع خلال تلك الفترة أي فلسطيني من الدخول أو البناء أو القيام بأي شيء في تلك الأرض.وأكد بريجية أن هناك إضاعة للوقت من جانب المحكمة الإسرائيلية حول أحقية الفلسطينيين بتلك الأراضي وفقا لامتلاكهم صكوك الملكية، وهو ما يعطي فرصة للمستوطنين لخلق واقع على الأرض قبل انتهاء الفترة القانونية للرد من جانب المحكمة الإسرائيلية.