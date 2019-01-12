غدا الاثنين.. فتح معبر رفح البري للعالقين فقط

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر صحفية، أن جمهورية مصر العربية، أبلغت الجانب الفلسطيني، بأنه سيتم فتح معبر رفح البري غداً الأحد لعبور العالقين الى قطاع غزة فقط.يشار إلى ان السلطة الوطنية الفلسطينية قررت قبل أيام، سحب موظفيها من معبر رفح البري.