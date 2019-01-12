الاحتلال يقتحم عدة أحياء في مدينة رام الله واصابتان في المواجهات

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حيي الماصيون وعين منجد، ومنطقة رام الله التحتا، ومحيط بلدية رام الله، في المدينة.وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وذكرت وزارة الصحة أن إصابتين وصلتا مجمع فلسطين الطبي جراء المواجهات المندلعة في المدينة، إحداها لشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، والثانية لشاب أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واصفة حالتيهما بالطفيفة.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله.وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لعدة أحياء في مدينة رام الله منذ أيام، والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية.