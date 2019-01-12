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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالقرب من السياج الفاصل جنوبي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوت تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، النار تجاه شاب فلسطيني، كان يزحف بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، بحسب موقع (حدشوت 24).

بدوره، اكد الموقع ذاته، أن الشاب الذي اطلقت قوات الاحتلال النار عليه، أصيب، وتمكن من العودة إلى قطاع غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، نتيجة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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