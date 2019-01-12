الاحتلال يزعم سقوط صاروخ من القطاع في مستوطنات غلاف غزة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأن صاروخا واحداً اطلق مساء اليوم السبت، من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحطية بالقطاع.



وقال: "بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد انطلاق صافرات الانذار في المجالس الاقليمية سدوت هنيغف وشعار هنيغيف، تم التعرف على صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".



بدوره، موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن صاروخاً واحداً على الأقل، انفجر مساء اليوم السبت، بالقرب من أحد (الكيبوتسات) في المجلس الاقليمي (شعر هنيغيف)، نافياً وجود إصابات.



وعلى إثر ذلك، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات (أشكول) و(شعر هنيغيف) و(سدوت هنيغيف) بغلاف غزة.



رام الله - دنيا الوطن