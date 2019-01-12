دولي

القوات الأمريكية في أفغانستان تُعلن مقتل قيادي بتنظيم الدولة

القوات الأمريكية في أفغانستان تُعلن مقتل قيادي بتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة، خلال مداهمة بإقليم ننكرهار.

قال أوبون ميندي، المتحدث باسم القوات الأمريكية، المتمركزة في أفغانستان: "إن خطاب أمير، قتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في العاشر من كانون الثاني/ يناير الجاري"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضاف في بيان: "أن أمير، الذي كان يعرف بعدد من الأسماء، سهّل تنفيذ هجمات كبرى، وأمد مسلحي تنظيم الدولة بالأسلحة، ومواد صنع المتفجرات".

وقال ميندي: "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف تنظيم الدولة في المستقبل، ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

وأقام مسلحو التنظيم معقلاً لهم في هذا الإقليم الواقع على الحدود مع باكستان وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان، بحسب مانقلت (رويترز).

وينشط جناح تنظيم الدولة في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ عام 2015 ويشن هجمات ضد طالبان، والقوات الأفغانية والأجنبية.

ويعد القتال ضد تنظيم الدولة وغيرها من الجماعات المسلحة، مثل "تنظيم القاعدة" و"حركة طالبان"، هدفاً رئيسياً لمهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة إلى جانب عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، وتهدف لتوفير التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية.

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