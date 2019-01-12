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تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق

تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة غرب العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش العراقي، اليوم، عن تصفية خمسة قياديين في تنظيم الدولة، بغارة جوية جنوب شرق مدينة الرطبة في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأكدت قيادة عمليات الأنبار، اليوم السبت، أن استطلاعاً جوياً نفذه قائدها، اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحي، فوق منطقة وادي جلابات الصحراوية الواقعة على بعد 80 كلم عن الرطبة، رصد سيارة "بيك آب" محملة بأسلحة وأعتدة وأرزاق ووقود، وهي كانت تقل خمسة عناصر للتنظيم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبعد رصد السيارة، أمر قائد العمليات للرماة في الطائرة بإطلاق النيران صوبها، ما أدى إلى تدمير السيارة، ثم هبطت الطائرة على مقربة منها حيث وقع "اشتباك خاطف وسريع" تمت خلاله تصفية العناصر المتبقية من مسلحي التنظيم.

وعثر العسكريون العراقيون في السيارة المستهدفة على ثلاثة أحزمة ناسفة، وكميات من الأسلحة والعتاد، ونواظير ليلية ونهارية، مع أجهزة اتصالات مختلفة.

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