إسرائيل لن تحول المنحة القطرية إلى غزة هذا الأسبوع





بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، أنه لا يوجد تجميد رسمي لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحفية (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية.





وقال المسؤول: "بعد الأسبوع الماضي، أوقفت إسرائيل تحويل الأموال؛ بسبب الحوامة التي أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في غلاف غزة، وكانت تحمل البالونات".





وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل لن تستأنف تحويل الأموال إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب الاحتجاجات يوم الجمعة على طول السياج الحدودي لقطاع غزة، بحسب (يديعوت أحرونوت).



وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة، حالة من التوتر، إثر المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله: "لن يتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة هذا الأسبوع".وبحسب الموقع ذاته، فقد عزا المصدر الإسرائيلي ذلك، إلى موجة العنف المستمرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، زاعماً أنها ممولة من حركة (حماس).