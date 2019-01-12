عريقات والصفدي: يجب إيجاد أفق لحل الصراع على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، مع أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، سبل التحرك المشترك بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة من أجل كسر الجمود في العملية السلمية، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.وأكد الصفدي وعريقات، أهمية تحرك المجتمع الدولي لكسر هذا الجمود، والعمل على إيجاد أفق حقيقي، ينتج مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل.وشدد وزير الخارجية وعريقات على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضابطاً وفاعلاً على السياسيات الاستيطانية التي تشكل خرقاً صريحاً لقوانين الشرعية الدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام.كما أكد الصفدي وعريقات أن القدس خط أحمر، وحذرا من تبعات محاولات إسرائيل تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين.وأكدا ضرورة استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها وفقاً لتكليفها الأممي.وأكد عريقات تثمين الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لدعم الأردن للشرعية الفلسطينية، وللجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني، ولجهود جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لحماية هذه المقدسات.واكد الصفدي وعريقات على استمرار التواصل والتنسيق، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس.وهنأ الصفدي دولة فلسطين على تسلم رئاسة مجموعة الـ ٧٧+ الصين للعام ٢٠١٩.