قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، بلدة بيتونيا غرب رام الله وحيي الماصيون وعين منجد بمدينة رام الله، وانتشرت بأعداد كبيرة في البلدة والحيين المذكورين.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا مجددا حيي المصيون وعين منجد، في اقتحام متكرر ومتواصل منذ عدة أيام، حيث تواجدوا في الحيين في الأيام الماضية وقاموا بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيتونيا المجاورة، وتتواجد فيها في هذه الاثناء.