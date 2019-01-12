الجيش الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، سلسلة انفجارات ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة وأكواع ادعى أنها ألقيت صوب قواته خلال المواجهات أمس عند حدود قطاع غزة.وذكرت القناة 14 الاسرائيلية، أن انفجارات دوت في شمال قطاع غزة، ناتجة عن تفجير العبوات الناسفة التي ألقيت أمس على الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.