شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، سلسلة انفجارات ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة وأكواع ادعى أنها ألقيت صوب قواته خلال المواجهات أمس عند حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 الاسرائيلية، أن انفجارات دوت في شمال قطاع غزة، ناتجة عن تفجير العبوات الناسفة التي ألقيت أمس على الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوما للمستوطنين

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوما للمستوطنين

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة

شاهد: القسام يعلن عن مكافأة مليون دولار لكل عميل يستدرج قوة إسرائيلية لغزة

شاهد: القسام يعلن عن مكافأة مليون دولار لكل عميل يستدرج قوة إسرائيلية لغزة

تنويه مهم حول عمل معبر رفح البري

تنويه مهم حول عمل معبر رفح البري

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في مدينة رام الله

الجيش الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة شمال قطاع غزة

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

إصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوما للمستوطنين

أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوما للمستوطنين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

مؤتمر صحفي للقسام اليوم حول نتائج تحقيقات عملية &#34;حد السيف&#34;

مؤتمر صحفي للقسام اليوم حول نتائج تحقيقات عملية "حد السيف"

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

منوعات

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: &#34;هذا الممثل تحرش بي&#34;

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: "هذا الممثل تحرش بي"

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

عربي

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا

دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا

المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين

المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين