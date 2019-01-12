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مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية في سوهاج، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.

وقالت الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك): "إن هذه العملية جاءت في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات المسلحة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر المسلحة الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح البيان، أن قوات الأمن داهمت المنطقة التي كان يتحصن فيها مسلحون فجر اليوم، مضيفة أنه "عندما حاصرت الشرطة المنطقة، أطلق المسلحون النار تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النار، وقتل ستة مسلحين، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية".

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