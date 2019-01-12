أهالي برقة شمال نابلس يصدون هجوما للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنتصدى اهالي قرية برقة شمال نابلس، اليوم السبت، لهجوم نفذه مستوطنو "حومش" المخلاة.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "ان مجموعة من المستوطنين نفذت هجوما على منازل المواطنين في برقة، واستهدفتها بالحجارة، الامر الذي ادى الى خروج الاهالي والتصدي للمستوطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واضاف: "إن المستوطنين هاجموا الجهة الشرقية الشمالية من القرية، بعد ان تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام 2005".واشار الى ان المستوطنين لديهم اطماع بالعودة الى هذه المستوطنة وغالبا ما يتواجدون فيها.