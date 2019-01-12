شؤون فلسطينية

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال افيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) اليوم السبت: "إن الحكومة الإسرائيلية تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع مع قطاع غزة".

وأشار ليبرمان إلى المواجهات التي جرت عند حدود قطاع غزة أمس الجمعة، قائلاً: "رأينا بالأمس كما في كل جمعة مواجهات عنيفة من حماس، وإلقاء زجاجات حارقة وتحريض ومطالبة بإيذاء الإسرائيليين".

وأضاف وفق موقع (مفزاك لايف): "وماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟ تتوسل إلى مصر لتهدئة الوضع وفتح معبر رفح ووعدها بهدوء الأسبوع المقبل بعد تحويل 15 مليون دولار من المنحة القطرية التي تم تأجيلها".

واوضح ليبرمان، أن ضعف الحكومة الإسرائيلية يجلب المواجهة المقبلة، داعياً إياها إلى وقف فوري لتحويل الأموال إلى حماس وليس لتمويلها ضد الاسرائيليين.

وطالب ليبرمان بمنع نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة إلا بعودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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