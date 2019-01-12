شؤون فلسطينية

شاهد: القسام يعلن عن مكافأة مليون دولار لكل عميل يستدرج قوة إسرائيلية لغزة

شاهد: القسام يعلن عن مكافأة مليون دولار لكل عميل يستدرج قوة إسرائيلية لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنه سيتم الاعفاء عن أي عميل بشكل كامل، ومنحه مكافأة بمبلغ مليون دولار، وذلك اذا ساهم في استدراج القوة الاسرائيلية الخاصة التي نفذت عملية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أبو عبيدة الناطق كتائب القسام مساء اليوم السبت، للكشف عن نتائج عملية شرق خانيونس.

وقال أبو عبيدة: "نقف اليوم لنضع أمام العالم بعض ما توصلنا غليه حول عملية حد السيف"، مضيفا: "الاحتلال ظن ان المقاومة في حالة تراخ او انها ستقف صامتة امام جرائمه".

وحول تفاصيل العملية، أكد أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية سيطرت على اجهزة استخباراتية تابعة للاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت تهدف لزراعة منظومة تجسس على اتصالات المقاومة في غزة.

وأوضح ابو عبيدة، أن العملية بدأت قبل التنفيذ بعدة أشهر، عبر ادخال بعض المعدات من خلال معبر كرم ابو سالم، وتم تخزينها في بعض الاماكن.

وقال: "تسللت قوة الكوماندوز التي تتكون من 15 جنديا اسرائيليا، موزعين على مجموعتين، عبر مواقع وعرة شرقي خانيونس، وكانت مجهزة بأدوات متقدمة ومعدات طوارئ".

وأضاف: "القوة زورت بطاقات لاسماء عائلات حقيقية في غزة، وأوراقاً لجمعية خيرية، وقد استأجرت إحدى الشاليهات من مواطن فلسطيني".

وتابع أبو عبيدة: "تحركت القوة شرقي خانيونس واعترضتها قوة من القسام، ولكن القوة الاسرائيلية أطلقت النار ادت الى استشهاد نور بركة ومحمد الفرا، ورد المجاهدون باطلاق النار مما أدى الى مقتل ضابط واصابة اخر".

واوضح ان مجاهدي القسام حاولوا اعتقال جميع أفراد القوة الخاصة إلا أنهم باغتوهم بالرصاص، لافتة إلى أن المجاهدين لاحقوا القوة وأغلقوا السياج الفاصل.

وفي السياق قال الناطق باسم القسام: "الاحتلال استخدم معظم قوته لإنقاذ القوة الخاصة  في قطاع غزة عبر الطائرات الحربية والقصف العشوائي".

وأكد أبو عبيدة أن القسام ومعها باقي فصائل المقاومة، اتخذت قرارا بالرد على العدوان بعد ساعات من وقوع الجريمة وذلك مع، لافتا إلى أن ما نشر اليوم هو جزء مما تحصلت عليه القسام من نتائج.


 

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