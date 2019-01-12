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الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969

الأمازيغ يحتفلون ببداية عام 2969
رام الله - دنيا الوطن
يحتفل الأمازيع في شمال أفريقيا، والعديد من دول المهجر، السبت، برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969، والتي يطلق عليها تسمية يناير كما هو الحال في التسمية المصرية لشهر كانون الثاني.

وكلمة (يناير) تعني باللغة الأمازيغية "إخف أوسغاس" وهي أول شهر في التقويم الفلاحي عند الأمازيغ، بحسب موقع (هسبريس).

وقد انقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، فريق يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير رمز للاحتفال بالأرض والزراعة، مما جعلها معروفة باسم "السنة الفلاحية"، بينما يرى قسم آخر أن رأس السنة تشير إلى الاحتفال بذكرى اليوم الذي انتصر فيه الملك الأمازيغي شاشناق على الملك المصري رمسيس الثاني في مصر.

وتعتبر الجزائر أول دولة في شمال أفريقيا تقر رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، إذ أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، نهاية كانون الاول 2017 قراراً باعتبار 12 كانون الثاني عطلةً وطنية رسمية مدفوعة الأجر، في سياق "جهود الدولة الرامية إلى ترقية التراث واللغة الأمازيغية".

وتطالب حركات أمازيغية بالأمر نفسه في باقي البلدان، التي ينتشر فيها الأمازيغ، خصوصا المغرب وليبيا، وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد وعد بدراسة هذا المطلب.

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