دولة أوروبية تدرس فتح سفارتها بسوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة أوروبية ثانية، أنها تبحث إمكانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في الدول التي أوقف عملها فيها سابقا، ومن بينها سوريا.وقال وزير الخارجية الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي: إن "روما تبحث إمكانية فتح السفارات، حيث تم إغلاقها، أما فيما يتعلق بسوريا، فذلك يعتمد كليا على تطور الوضع في هذا البلد"، مؤكدا أنه "من غاية الأهمية أن يتطور الوضع نحو أفق طبيعي أكثر".وأوضح، الوزير الإيطالي، قائلا إن "الوضع الحالي في سوريا ما زال بعيدا عن الاستقرار، واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية يتطلب تطبيعا أكثر جدية".يشار إلى أن إيطاليا أغلقت سفارتها في سوريا في عام 2012 بعد اندلاع الثورة السورية، دون أن توقف عملها رسميا.