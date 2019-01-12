تنويه مهم حول عمل معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الاعلامي للمعابر، اليوم السبت تنويهاً مهمًا حول عمل معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة.وقال المكتب الاعلامي إن: "ما ينشر عبر وسائل الإعلام بخصوص معبر رفح البري (المسافرين) من تصريحات عن فتح أو اغلاق المعبر ليس لنا علاقة به حتى هذه اللحظة الى حين صدور تعليمات جديدة اخرى بهذا الخصوص".ونفى المكتب ما تم تداوله على لسان المقدم رشيد البوجي، بهذا الشأن من تصريحات يتم تداولها عبر وسائل الاعلام بخصوص معبر رفح.