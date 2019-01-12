هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الإهمال الطبي، بحق شيخ الأسرى الفلسطينيين، وأكبرهم سناً الأسير فؤاد الشوبكي، والذي بلغ من العمر 80 عاماً.ولفتت الهيئة، إلى أن اللواء الشوبكي (أبو حازم) والمعتقل منذ أكثر من 12 عاماً في سجون الاحتلال، والصادر بحقه حكما بالسجن لـ 20 عاماً منذ اعتقاله في 14/3/2006 يعاني من عدة أمراض مزمنة، ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والتي تزداد خطورة بتقدمه في السن.كما بينت، أن الاحتلال قد أجرى تنقلات عديدة بحق الأسير الشيخ، خلال السنوات الأخيرة كنقله لسجون (النقب) و(عسقلان) و(الرملة)، و(عوفر) و(بئر السبع).وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اختطفت الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس من عام 2006 من سجن أريحا الفلسطيني، الذي كان يخضع لحماية بريطانية أمريكية، برفقة الأمين العام لـ (الجبهة الشعبية) أحمد سعدات، وأربعة من نشطاء الجبهة.وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الشوبكي بالسجن لمدة 20 عاماً، بتهمة المسؤولية عن جلب أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وتمويله لسفينة الأسلحة المعرفة باسم (كارين ايه) التي ضبطتها البحرية الإسرائيلية في عرض البحر الأحمر في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2002.