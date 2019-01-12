الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة، اليوم، جسمين مشبوهين تم العثور عليهما في جنين.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشرطة، تفيد بوجود جسمين مشبوهين، عثر على أحدهما في بلدة بيت قاد قضاء المحافظة، والآخر في أحد أحياء مدينة جنين.على الفور، تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة إلى أماكن تواجدهما، وبالكشف عليهما تبين بأن الجسم الأول، كان عبارة عن قنبلة صوتية، والجسم الآخر كان عبارة عن مشعل حراري من مخلفات الاحتلال.وأكد البيان، بأنه تم التعامل مع الجسمين المشبوهين بإتلافهما بعد اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة أصولاً.وناشد البيان المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة، بمجرد العثور عليها، وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100) لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام أصولاً.