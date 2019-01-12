مؤتمر صحفي للقسام اليوم حول نتائج تحقيقات عملية "حد السيف"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، على الساعة الرابعة والنصف، حول نتائج تحقيقات عملية "حد السيف".وكشف موقع (فلسطين الآن)، المُقرب من حركة (حماس)، أمس، النقاب عن أن اللجنة الخاصة بالتحقيقات في عملية "حد السيف" بكتائب الشهيد القسام، سلّمت تقريرها لقائد القسام محمد الضيف.وقال الموقع، نقلاً عن مصدر في المقاومة لم يسمه، إن اللجنة التي شُكلت للتحقيق في العملية التي جرت بخانيونس أواخر العام الماضي، سلّمت التقرير للضيف، وأن القسام سيُعلن عما سيُسمح بنشره خلال 24 ساعة.يذكر، أن أفراد من كتائب القسام، اشتبكوا في ليلة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها برتبة (كولونيل) وإصابة جنود آخرين بجراح متفاوتة بحسب اعتراف الاحتلال، واستشهاد القيادي في كتائب القسام، نور بركة، قبل أن تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مكان الاشتباك؛ لإخلاء الوحدة الخاصة، تحت غطاء كثيف من النار، مما أدى إلى استشهاد عدد من المقاومين.وبعد أقل من أسبوعين من الحدث، وتحديدًا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت كتائب القسام صورًا لعناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة، التي دخلت إلى قطاع غزة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة.