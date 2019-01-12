الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

رام الله - دنيا الوطن- راشد البراويتعاملت أطقم الخدمات الطبية، بمشاركة 350 كادراً طبياً وإسعافياً في النقاط الطبية والمستشفيات مع 19713 من مجمل الإصابات التي توزعت على مختلف المحافظات، ما بين إطلاق نار، وإصابة بقنابل الغاز بشكل مباشر، وحالات ميدانية بالإصابة بالاختناقنتيجة الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالعيار المعدني المغلف بالمطاط منذ 30 آذار/ مارس، وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018.وفي كلمة لمدير عام الخدمات الطبية عميد طبيب د. محمد رمضان صالح، قدم شكره لفرسان الخدمات الطبية، الذين عملوا على مدار 40 أسبوعاً في مسيرات العودة خلال العام 2018.وبدوره، أشاد عقيد طبيب د. وائل عثمان، بالجهود المبذولة من الطواقم الطبية والإسعافية والإعلامية، خلال عملهم على مدار 40 أسبوعاً في مسيرات العودة.وأكد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ مقدم طبيب د. ضياء أبو حسين، أنه لإحساس بالفخر والاعتزاز ممزوج بالألم والأمل، على ما قدمته مديرية الخدمات الطبية من عطاء وتألق من خلال كوادرها الإسعافية والطبية والإعلامية في مسيرات العودة خلال العام 2018.