شؤون فلسطينية

شاهد: سُمّيت "فاكهة الشتاء".. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟

شاهد: سُمّيت "فاكهة الشتاء".. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
بقبضة يده، وملعقة صغيرة، وحركات سريعة لا تلحظها العين، يبدع أبو الوليد الشوا في تكوير قطع العوامة في مقلى الزيت، لينتج ما أُطلق عليها في قطاع غزة "فاكهة الشتاء".

ويعتبر الغزيون العوامة وبلح الشام أو المعروف محلياً باسم "الحلب"، من أفضل الحلويات التي يشتريها أهالي القطاع خلال فصل الشتاء، والتي تُعتبر موروثاً لديهم من الأجداد للأبناء.

وتختلف أسماؤها في المحافظات الفلسطينية، ففي قطاع غزة تعرف بالعوامة"، وفي محافظات أخرى بلقمة القاضي.

أبو الوليد، روى لـ "دنيا الوطن" طريقة إعداد العوامة وبلح الشام، والتي تمر بعدة مراحل، وصولاً إلى بيعها للمواطنين بأسعار أقل من السابق، نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع.

ومن ناحيته، قال صاحب محل حلويات متخصصة في انتاج العوامة، وبلح الشام، حسام الشوا، إن مكونات الصنفين هي الطيحن والماء والنشا والسكر والخميرة والباكنج بودر، لافتاً إلى أنه يجري خلط المكونات وإنتاج العجينة الخاصة بالحلويات.

وأوضح الشوا، أن هذا الصنف من الحلويات من قبل الغزيين يكثر شراؤه في فصل الشتاء، لسعره الشعبي الزهيد.

 










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