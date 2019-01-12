الشرطة والتربية والتعليم يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير

رام الله - دنيا الوطنافتتحت الشرطة، ووزارة التربية والتعليم، اليوم، في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا، مخيم الشرطي الصغير الشتوي، وبمشاركة 120 طالباً وطالبة من مختلف المدارس من ثلاث محافظات هي: نابلس ورام الله وبيت لحم.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذا المخيم مدته ثلاثة أيام، ويشمل المبيت وبمشاركة العديد من المشرفين والمشرفات من وزارة التربية، وضباط العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ويأتي استكمالاً للبرامج المعدة، مسبقاً، والتي تهدف لتدريب المشاركين من الأطفال من قبل الشرطة على العمل الشرطي، ودوريات السلامة المرورية، والطوابير الصباحية واللياقة البدنية، ورفع العلم والبروتوكولات، والسلامة الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، والوعي الأسري، وغيرها من الانشطة والتدريبات النظرية والعملية.وافتتح المخيم، بحضور العقيد عمر بني منية، نائب مدير الكلية، وحبيبة الكيلاني، من وزارة التربية والتعليم، حيث رحب العقيد بني منية، بالحضور والمشاركات والمشاركين، مؤكداً على أهمية هذا المشروع في تنمية مهارات المشاركين، وصقلها بما يخدم ويسهم في نشر التوعية في العديد من المجالات، وبدورها شكرت الكيلاني قيادة الشرطة على حفاوة الاستقبال في الكلية، وتقدير أسرة التربية والتعليم لجهود الشرطة، وأهمية الشراكة المميزة معها في برامج سنوية متعددة.ويشرف على فعاليات المخيم، المقدم أشرف مطلق من إدارة العلاقات العامة بالشرطة، وعدد من الضباط والمدربين.