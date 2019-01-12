شؤون فلسطينية

الشرطة والتربية والتعليم يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير

الشرطة والتربية والتعليم يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت الشرطة، ووزارة التربية والتعليم، اليوم، في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا، مخيم الشرطي الصغير الشتوي، وبمشاركة 120 طالباً وطالبة من مختلف المدارس من ثلاث محافظات هي: نابلس ورام الله وبيت لحم.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذا المخيم مدته ثلاثة أيام، ويشمل المبيت وبمشاركة العديد من المشرفين والمشرفات من وزارة التربية، وضباط العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ويأتي استكمالاً للبرامج المعدة، مسبقاً، والتي تهدف لتدريب المشاركين من الأطفال من قبل الشرطة على العمل الشرطي، ودوريات السلامة المرورية، والطوابير الصباحية واللياقة البدنية، ورفع العلم والبروتوكولات، والسلامة الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، والوعي الأسري، وغيرها من الانشطة والتدريبات النظرية والعملية.

وافتتح المخيم، بحضور العقيد عمر بني منية، نائب مدير الكلية، وحبيبة الكيلاني، من وزارة التربية والتعليم، حيث رحب العقيد بني منية، بالحضور والمشاركات والمشاركين، مؤكداً على أهمية هذا المشروع في تنمية مهارات المشاركين، وصقلها بما يخدم ويسهم في نشر التوعية في العديد من المجالات، وبدورها شكرت الكيلاني قيادة الشرطة على حفاوة الاستقبال في الكلية، وتقدير أسرة التربية والتعليم لجهود الشرطة، وأهمية الشراكة المميزة معها في برامج سنوية متعددة.

ويشرف على فعاليات المخيم، المقدم أشرف مطلق من إدارة العلاقات العامة بالشرطة، وعدد من الضباط والمدربين.

أخبار ذات صلة

تنويه مهم حول عمل معبر رفح البري

تنويه مهم حول عمل معبر رفح البري

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

مؤتمر صحفي للقسام اليوم حول نتائج تحقيقات عملية &#34;حد السيف&#34;

مؤتمر صحفي للقسام اليوم حول نتائج تحقيقات عملية "حد السيف"

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

شاهد: سُمّيت &#34;فاكهة الشتاء&#34;.. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟

شاهد: سُمّيت "فاكهة الشتاء".. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟

استطلاعات الرأي تُظهر منافسة قوية بين الطيبي وعودة لرئاسة القائمة المشتركة

استطلاعات الرأي تُظهر منافسة قوية بين الطيبي وعودة لرئاسة القائمة المشتركة

جماهير غفيرة بغزة تُشيع جثمان الترامسي التي استشهدت أمس في مسيرات العودة

جماهير غفيرة بغزة تُشيع جثمان الترامسي التي استشهدت أمس في مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

الشرطة تُتلف جسمين مشبوهين في جنين

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

الخدمات الطبية تُقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

شاهد: سُمّيت &#34;فاكهة الشتاء&#34;.. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟

شاهد: سُمّيت "فاكهة الشتاء".. كيف يُعِدُّ الغزيون العوامة وبلح الشام؟

الشرطة والتربية والتعليم يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير

الشرطة والتربية والتعليم يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير

وزير العدل يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير سامي أبو دياك ويدعو لإنقاذه

وزير العدل يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير سامي أبو دياك ويدعو لإنقاذه

إصابة 124 شخصاً في 223 حادث سير الأسبوع الماضي

إصابة 124 شخصاً في 223 حادث سير الأسبوع الماضي

45 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 135 مطلوباً الأسبوع الماضي

45 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 135 مطلوباً الأسبوع الماضي

منوعات

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

هيفاء وهبي تعترف أن لديها أصدقاء شواذ وينجذبون إليها بهذه الطريقة

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

على غير العادة.. نجوى كرم بفستان مثير وجريء

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

عادل إمام يفجّر مفاجأة مدوية في رمضان

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: &#34;هذا الممثل تحرش بي&#34;

فيفي عبده تكشف سراً خطيراً: "هذا الممثل تحرش بي"

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

أرملة سعيد طرابيك إلى الواجهة من جديد بعد خبر ارتباطها بأحمد بدير

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

عربي

المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين

المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

السعودية رهف تُغادر تايلاند

السعودية رهف تُغادر تايلاند