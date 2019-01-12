استطلاعات الرأي تُظهر منافسة قوية بين الطيبي وعودة لرئاسة القائمة المشتركة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن 47٪ من الناخبين العرب في إسرائيل، يفضلون انتخاب عضو الكنيست أحمد الطيبي، لرئاسة القائمة المشتركة على حساب رئيسها الحالي النائب أيمن عودة.ووفقاً للاستطلاع، الذي أجراه معهد "مدغام" الذي نشرته الصحيفة، فإن عودة لم يحصل إلا على 20٪ من الدعم، فيما القائمة العربية الموحدة، برئاسة الطيبي، كانت ستحظى بتأييد 43٪ من الناخبين العرب، لو أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ 38٪ أشاروا إلى أنهم سيصوتون للقائمة التي توحد الأحزاب المتنافسة الجبهة والتجمع والإسلامية. وكان الطيبي قد أعلن انسحابه من القائمة المشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووفقاً للنتائج، فإن 46٪ من الناخبين العرب غير راضين عن أداء القائمة المشتركة في الكنيست، مقابل 42٪ قالوا إنهم راضون عن عملها. وقال 52٪ إن القائمة لا تمثلهم كفلسطينيي الـ 48 أو تمثلهم إلى حدٍّ بسيط، مقارنة بـ 44٪ يشعرون أنها تمثلهم إلى حد كبير أو كبير جدًا.كما وجد الاستطلاع، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن 5٪ من العرب سيصوتون لـ (ميرتس)، و4٪ لـ (ليكود) و3٪ لحزب العمل.