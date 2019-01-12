جماهير غفيرة بغزة تُشيع جثمان الترامسي التي استشهدت أمس في مسيرات العودة





وأُقيمت صلاة الجنازة في مسجد الرضوان، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.





ودعا المشيعون إلى الانتقام، والرد على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المتظاهرين السلميين، في مسيرات العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة، جثمان السيدة أمل الترامسي (43 عاماً)، التي اُستشهدت خلال مشاركتها في مسيرات العودة أمس الجمعة، شرقي المدينة.