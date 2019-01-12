إصابة 124 شخصاً في 223 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصيب 124 شخصاً بجروح مختلفة، جراء 223 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 223 حادث سير، نتج عنها إصابة 124 شخصاً، وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة، و13 بالمتوسطة، و108 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 8050 مركبة، وأنزلت عن الشارع 60 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3152 مخالفة مرورية، وحجزت 170 مركبة، للتأكد من قانونيتها، وأتلفت مركبة غير قانونية.